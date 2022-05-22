Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

AP

«Под огнём украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по ул. Школьной», — говорится в сообщении штаба. Детали произошедшего уточняются. Ранее в ДНР сообщили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ.