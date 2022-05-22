Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
- AP
«Под огнём украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по ул. Школьной», — говорится в сообщении штаба.
Детали произошедшего уточняются.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
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