Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой

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Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой
  • AP

«Под огнём украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по ул. Школьной», — говорится в сообщении штаба.

Детали произошедшего уточняются.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ.

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