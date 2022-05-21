Очередной митинг оппозиции начался в центре Еревана

Новый митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент со сцены выступают армянские политики, два спикера уже успели произнести речь.

Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, около 18:00 (17:00 мск), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми.

Неподалёку от места демонстрации дежурят наряды полиции.

В Ереване некоторое время демонстранты ежедневно выходят на акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

13 мая в Ереване протестующие сторонники оппозиции даже заблокировали входы в здание, где находится ряд армянских министерств. Позднее они разблокировали выходы.