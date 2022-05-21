Очередной митинг оппозиции начался в центре Еревана
- AP
Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент со сцены выступают армянские политики, два спикера уже успели произнести речь.
Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, около 18:00 (17:00 мск), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми.
Неподалёку от места демонстрации дежурят наряды полиции.
В Ереване некоторое время демонстранты ежедневно выходят на акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
13 мая в Ереване протестующие сторонники оппозиции даже заблокировали входы в здание, где находится ряд армянских министерств. Позднее они разблокировали выходы.