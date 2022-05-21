В ЛНР сообщили о задержании призывавшего к беспорядкам агента СБУ
- РИА Новости
«Пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента спецслужб Украины по собиранию сведений о военнослужащих подразделений мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, а также действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, девушка манипулировала чувствами родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, собирала информацию о военнослужащих республики и призывала к проведению массовых беспорядков на территории Луганской Народной Республики.
Девушке грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам.