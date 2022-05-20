Премьер Белоруссии: Минск не намерен участвовать в спецоперации на Украине
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«Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооружённым путём в его решении», — приводит его слова пресс-служба белорусского правительства в Telegram.
Головченко добавил, что страны Запада пытаются представить Белоруссию агрессором, чтобы оправдывать санкционное давление.
Ранее главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили ход российской специальной военной операции на Украине.