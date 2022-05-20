Чемпионка мира по пауэрлифтингу военкор Наумова рассказала о ситуации в Верхнеторецком

Короткая ссылка
Четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу военкор Марьяна Наумова в стриме RT «Летучка» рассказала о ситуации в освобождённом посёлке Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.
Чемпионка мира по пауэрлифтингу военкор Наумова рассказала о ситуации в Верхнеторецком
  • РИА Новости

«Там остались 200 человек из 2 тыс., в этом посёлке. Они до сих пор сидят в подвалах, дома все разбиты, детей нет. Дома разрушены, гуманитарку официально не привозят. И мы вместе с главой посёлка под обстрелами на его разбитой машине ездили», — сказала она.

По её словам, «там действительно было страшно: буквально в 2 км идут сильнейшие бои».

«Люди практически всё потеряли, гуманитарки нет. Они всё равно говорят: «Спасибо, что мы больше не живём в этом аду». Посёлок небольшой, но там половина все эти восемь лет жила под ДНР, а вторая — под Украиной. Стояли блокпосты, и я общалась с теми, кто жил на украинской территории. И они говорят: «Наконец-то вы избавили нас от этого», — рассказала она.

Ранее в распоряжении RT оказалось видео, снятое на брошенных позициях 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Верхнеторецком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить