В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- AFP
- © FADEL SENNA
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что по району были выпущены снаряды калибра 122 миллиметра.
Ранее сообщалось об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»