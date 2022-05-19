В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

AFP

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Отмечается, что по району были выпущены снаряды калибра 122 миллиметра. Ранее сообщалось об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ.