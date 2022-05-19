В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что по району были выпущены снаряды калибра 122 миллиметра. 

Ранее сообщалось об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить