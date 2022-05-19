В Кремле пока не видели деталей «итальянского плана» урегулирования украинского кризиса

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В Москве пока не видели деталей предлагаемого Италией плана по урегулированию украинского кризиса, о котором ранее сообщила итальянская газета la Repubblica, при этом в Кремле положительно относятся к участию всех, кто может способствовать налаживанию обстановки, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле пока не видели деталей «итальянского плана» урегулирования украинского кризиса
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ. Пока более предметно какой-то комментарий я дать не могу», — сообщил представитель Кремля.

Как сообщала итальянская газета, план состоит из четырёх этапов. Документ, составленный в Риме, передан Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

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