В Кремле пока не видели деталей «итальянского плана» урегулирования украинского кризиса
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ. Пока более предметно какой-то комментарий я дать не могу», — сообщил представитель Кремля.
Как сообщала итальянская газета, план состоит из четырёх этапов. Документ, составленный в Риме, передан Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.