В ДНР заявили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что по району было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.
Ранее сообщили об обстреле Ясиноватой в ДНР из «Градов» со стороны ВСУ.
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