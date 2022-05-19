В ДНР заявили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что по району было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Ранее сообщили об обстреле Ясиноватой в ДНР из «Градов» со стороны ВСУ.