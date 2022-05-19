В ЛНР сообщили, что тела украинских военных вынуждены эвакуировать общественники

У Народной милиции Луганской Народной Республики есть сложности с телами украинских военнослужащих, которые приходится эвакуировать, так как со стороны Украины этих действий никто не предпринимает, сообщил официальный представитель силового ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка».

«У нас огромная проблема с телами украинских военнослужащих, которых несметное количество на поле боя. Их никто не забирает... При поддержке общественников идёт эвакуация тел [украинских военных]. Подобные действия не предпринимают со стороны Украины», — сказал он.

Эвакуацию проводят «их же побратимы», которые сложили оружие, подчеркнул Марочко.

«И они в очередной раз убеждаются, что приняли правильное решение. Мы все люди православные, тело должно быть предано земле, а не растерзано дикими животными», — добавил представитель НМ.

Марочко также сообщил, что у всех погибших берут ДНК-материалы, которые систематизируются, и в дальнейшем «родственникам можно будет определить, где похоронен близкий человек».

Ранее Андрей Марочко сообщил о междоусобицах в рядах украинских силовиков, о которых рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.