Минобороны России опубликовало кадры брошенной украинской позиции в Харьковской области

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Министерство обороны России показало кадры брошенной украинской позиции в Харьковской области.

По данным ведомства, в бомбоубежище могут располагаться до десяти бойцов, внутри подготовлены нары и есть воздуховод.

«Эти укрепления подготовлены очень хорошо и довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить и всё уже начало зарастать», — рассказал российский военнослужащий Роман.

По его словам, протяжённость укреплений составляет около 10 км.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с одной из украинских баз хранения и ремонта военной техники.

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