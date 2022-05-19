Минобороны России опубликовало кадры брошенной украинской позиции в Харьковской области

Министерство обороны России показало кадры брошенной украинской позиции в Харьковской области.

По данным ведомства, в бомбоубежище могут располагаться до десяти бойцов, внутри подготовлены нары и есть воздуховод.

«Эти укрепления подготовлены очень хорошо и довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить и всё уже начало зарастать», — рассказал российский военнослужащий Роман.

По его словам, протяжённость укреплений составляет около 10 км.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с одной из украинских баз хранения и ремонта военной техники.