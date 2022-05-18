В центре Еревана начался очередной митинг оппозиции

Очередная акция протеста сторонников оппозиции началась в центре Еревана.

Как сообщает ТАСС, демонстранты собрались на площади Франции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В митинге участвуют несколько тысяч человек. Организаторы на специально установленном большом экране показывают собравшимся видеоролики о прошедших в армянских городах акциях и кадры задержания участников полицией.

Ранее в Ереване протестующие сторонники оппозиции по призыву Сагателяна заблокировали входы в здание, где находится ряд армянских министерств. Позднее они разблокировали выходы.