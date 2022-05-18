В Ереване начались задержания участников протеста

Полиция Армении начала задержания в Ереване, где участники протеста устраивают акции неповиновения и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

РИА Новости

© Асатур Есаянц

Об этом сообщает РИА Новости. Участники акции протеста блокируют улицы, пытаясь остановить транспортное движение в столице. Полиция задержала нескольких протестующих в центре Еревана, в том числе бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, пишет агентство. 13 мая в Ереване протестующие сторонники оппозиции по призыву вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна заблокировали входы в здание, где находится ряд армянских министерств.