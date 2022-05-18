В Ереване начались задержания участников протеста
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции протеста блокируют улицы, пытаясь остановить транспортное движение в столице.
Полиция задержала нескольких протестующих в центре Еревана, в том числе бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, пишет агентство.
13 мая в Ереване протестующие сторонники оппозиции по призыву вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна заблокировали входы в здание, где находится ряд армянских министерств.