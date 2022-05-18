В Ереване начались задержания участников протеста

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Полиция Армении начала задержания в Ереване, где участники протеста устраивают акции неповиновения и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В Ереване начались задержания участников протеста
  • РИА Новости
  • © Асатур Есаянц

Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста блокируют улицы, пытаясь остановить транспортное движение в столице.

Полиция задержала нескольких протестующих в центре Еревана, в том числе бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, пишет агентство.

13 мая в Ереване протестующие сторонники оппозиции по призыву вице-спикера парламента Ишхана Сагателяна заблокировали входы в здание, где находится ряд армянских министерств.

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