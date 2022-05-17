Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о преследовании со стороны Киева

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о преследовании со стороны Киева.

«Я никогда не был предателем своего рода, своей культуры. Проживая в Херсоне с 2009 года, находился в статусе и подозреваемого, и в розыске, и под арестом, будучи представителем пророссийских, прокремлёвских организаций, сепаром — каким меня только не называли», — сказал он.

Кроме того, замглавы администрации рассказал, что так как до него «не могут дотянуться», то «стреляют по его друзьям».

«Был расстрелян мой близкий друг. Он был связан со мной, но никакого отношения к ВГА не имел. Также был расстрелян, по неточной информации, ещё один — приятель моего друга. До меня дотянуться они не могут, поэтому стреляют по моим друзьям», — сказал Стремоусов.

Также он заявил, что его позиция никогда не менялась.

«Я всегда был русским человеком, я рождён в Горловке, в Донбассе, и всегда чётко гнул линию своей культуры и своей правды», — отметил Стремоусов.

Ранее Стремоусов в стриме RT «Летучка», отвечая на вопрос, хотят ли жители Херсона присоединиться к России, заявил, что большинство людей хотят экономической и социальной справедливости, как в России.