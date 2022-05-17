Песков: Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, который пройдёт в конце мая.
Песков: Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос журналистов, в каком формате российский лидер примет участие в форуме: поедет туда лично или выступит онлайн, Песков сказал, что не исключаются оба варианта.

«Но в любом случае он будет участвовать», — заключил пресс-секретарь.

В конце марта в пресс-службе Кремля сообщали, что российский лидер поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 30-летием установления дипотношений между странами.

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