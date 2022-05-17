ВС России уничтожили «Калибрами» личный состав резервных формирований во Львовской области
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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс», — заявил представитель ведомства.
Уничтоженные в Сумской области и в Черниговской области резервы завершали боевое слаживание на территории учебных центров, уточнил Конашенков.
Также российские ВКС высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел связи.