ВС России уничтожили «Калибрами» личный состав резервных формирований во Львовской области

Армия России ракетами «Калибр» уничтожила личный состав украинских резервных формирований и партии иностранных вооружений во Львовской области. Также ракетными ударами уничтожены резервы противника в Сумской и Черниговской областях, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс», — заявил представитель ведомства.

Уничтоженные в Сумской области и в Черниговской области резервы завершали боевое слаживание на территории учебных центров, уточнил Конашенков.

Также российские ВКС высокоточными ракетами уничтожили железнодорожную тяговую электроподстанцию в Харьковской области, а также два украинских пункта управления и узел связи.