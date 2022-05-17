Пленный британский наёмник рассказал о причинах задержки его отправки в Англию

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Пленный британский наёмник рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову о причинах задержки его отправки в Англию.
Пленный британский наёмник рассказал о причинах задержки его отправки в Англию
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Я постоянно напоминаю [своей семье], что со мной всё в порядке, я в хороших руках, за мной тут присматривают. Они поддерживают связь с МИД Великобритании. [Власти] ДНР пытаются организовать для меня трансфер. МИД Великобритании и посольство Украины должны ответить и поговорить с ними [властями ДНР]. Именно это задерживает мой отъезд в Англию», — объяснил он.

Ранее британский наёмник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи.

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