В ДНР сообщили о гибели трёх военных республики за сутки

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что трое военнослужащих республики погибли, ещё 19 пострадали за прошедшие сутки.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале Народной милиции.

Также сообщается, что за сутки были обстреляны районы шести населённых пунктов ДНР.

В результате обстрелов пострадал один мирный житель.

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, три огневые позиции 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — заявили в оборонном ведомстве ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм.