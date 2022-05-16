В ДНР сообщили о гибели трёх военных республики за сутки
- РИА Новости
Сообщение опубликовано в Telegram-канале Народной милиции.
Также сообщается, что за сутки были обстреляны районы шести населённых пунктов ДНР.
В результате обстрелов пострадал один мирный житель.
«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, три огневые позиции 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — заявили в оборонном ведомстве ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм.