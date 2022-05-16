В ДНР сообщили о гибели трёх военных республики за сутки

Короткая ссылка
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что трое военнослужащих республики погибли, ещё 19 пострадали за прошедшие сутки.
В ДНР сообщили о гибели трёх военных республики за сутки
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале Народной милиции.

Также сообщается, что за сутки были обстреляны районы шести населённых пунктов ДНР. 

В результате обстрелов пострадал один мирный житель.

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, три огневые позиции 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — заявили в оборонном ведомстве ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить