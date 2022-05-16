Командир бригады ДНР Ходаковский заявил о переговорах с группой вышедших с «Азовстали» лиц
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По его словам, «идёт оживлённый этап переговоров», передаёт РИА Новости.
Ходаковский заявил, что, как было установлено, группа представителей украинских войск вышла с белым флагом, чтобы «представлять интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали».
Он добавил, что об итогах переговоров пока неизвестно.
Ранее Ходаковский заявил, что десять украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен силам Донецкой Народной Республики.