Командир бригады ДНР Ходаковский заявил о переговорах с группой вышедших с «Азовстали» лиц

Короткая ссылка
Командир бригады «Восток» МВД Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1» заявил о переговорах с группой украинских военных, вышедших с «Азовстали».
Командир бригады ДНР Ходаковский заявил о переговорах с группой вышедших с «Азовстали» лиц
  • globallookpress.com
  • © VIctor/XinHua

По его словам, «идёт оживлённый этап переговоров», передаёт РИА Новости

Ходаковский заявил, что, как было установлено, группа представителей украинских войск вышла с белым флагом, чтобы «представлять интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали».

Он добавил, что об итогах переговоров пока неизвестно.

Ранее Ходаковский заявил, что десять украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен силам Донецкой Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить