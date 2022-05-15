Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу возглавил партию Санду «Действие и солидарность»

Председателем молдавской правящей партии Майи Санду «Действие и солидарность» стал спикер парламента республики Игорь Гросу, сообщает РИА Новости.

Партия была основана 15 мая 2016 года действующим президентом Молдавии Майей Санду, она также была её председателем. В 2020 году Санду покинула эту должность, а исполняющим обязанности председателя был Гросу.

По словам Гросу, стране нужна партия с людьми «со стремлением к переменам».

Он также рассказал, что на ближайшие четыре года у партии есть три ключевых приоритета: выиграть местные выборы в 2023 году, выиграть президентские выборы в 2024 году и выиграть парламентские выборы в 2025 году.

Эти победы позволят сделать процесс евроинтеграции Молдавии необратимым, подчеркнул он. Вице-председателем партии стала премьер Наталья Гаврилица.

В начале марта Майя Санду заявила, что республика подаёт заявку на вступление в Евросоюз.