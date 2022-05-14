Минобороны: более 19 300 человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и Украины эвакуировались 19 378 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек», — сказал Мизинцев.

По его словам, среди эвакуированных 2297 детей.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 178 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики.