Минобороны: более 19 300 человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- AP
«Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 378 человек», — сказал Мизинцев.
По его словам, среди эвакуированных 2297 детей.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 178 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики.