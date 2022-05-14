Силы ПВО России за день сбили шесть украинских беспилотников

Российские силы ПВО за день сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ходе операции на Украине, также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» и три снаряда системы залпового огня «Смерч».

РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России. «Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный. Кроме того, перехвачены: в районе населённого пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — говорится в собщении. 13 мая стало известно, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области.