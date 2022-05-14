Хуснуллин заявил о начале оказания помощи ЛНР

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале оказания помощи Луганской Народной Республике (ЛНР) в восстановлении инфраструктуры.

«Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры», — написал Хуснуллин в своём Telegram-канале.

По его словам, в республику прибыла первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов, в планах — ремонт жилья, дорог и инфраструктуры.

«Это только первый шаг — будем активно взаимодействовать с республикой и дальше», — добавил он.

Ранее российский Минстрой начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса.