Тело пропавшей без вести россиянки нашли в Карабахе

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В Нагорном Карабахе в реке нашли тело гражданки России Ольги Санниковой, которая считалась пропавшей без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД непризнанной республики.
Тело пропавшей без вести россиянки нашли в Карабахе
  • AP

«14 мая в 12:30 (11:30 мск) в реке Каркар в Степанакерте было обнаружено тело Ольги Санниковой», — говорится в сообщении.

Спасатели извлекли тело из реки.

Как уточняет агентство, речь идёт о гражданке России Ольге Санниковой.

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