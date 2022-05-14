Тело пропавшей без вести россиянки нашли в Карабахе

В Нагорном Карабахе в реке нашли тело гражданки России Ольги Санниковой, которая считалась пропавшей без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД непризнанной республики.

AP

«14 мая в 12:30 (11:30 мск) в реке Каркар в Степанакерте было обнаружено тело Ольги Санниковой», — говорится в сообщении. Спасатели извлекли тело из реки. Как уточняет агентство, речь идёт о гражданке России Ольге Санниковой.