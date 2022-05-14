МИД Румынии заявил о возобновлении работы своего посольства в Киеве
Румынское посольство в Киеве возобновило свою работу. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
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«Рад сообщить, что начиная с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве вернулось к работе», — написал он в Twitter.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 37 посольств иностранных государств возобновили работу в Киеве.
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