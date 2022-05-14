РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе нашли план выхода военных на границу с Россией
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.
По словам источника, на карте указаны расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях.
Кроме того, там стрелочками обозначено выдвижение каждого подразделения к Новоазовску, окружение города и выход к границе.
11 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что гражданские лица покинули территорию завода «Азовсталь» и у сил ДНР теперь развязаны руки.