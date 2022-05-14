Минобороны: ВС России доставили 50 тонн гумпомощи в Харьковскую область
«Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.
Отмечается, что в населённые пункты были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донбасса.