Минобороны: ВС России доставили 50 тонн гумпомощи в Харьковскую область

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Российские военные доставили 50 т гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает Минобороны России.

«Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

Отмечается, что в населённые пункты были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донбасса.

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