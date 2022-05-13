Санду подписала договор с США о строительстве посольства на месте стадиона в Кишинёве

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Президент Молдавии Майя Санду подписала ратифицированный парламентом договор с Соединёнными Штатами о строительстве нового посольства на территории бывшего республиканского стадиона, против которого ранее выступали общественники и жители Кишинёва.
Санду подписала договор с США о строительстве посольства на месте стадиона в Кишинёве
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

«Промульгировать закон о ратификации соглашения, заключённого путём обмена нотами, между правительством Республики Молдова и правительством США относительно земельного участка для строительства посольства», — говорится в документе.

Против передачи стадиона США ранее выступили общественники, которые считают его историческим объектом. Активисты провели серию протестов против решения властей, а американские дипломаты со своей стороны пообещали разбить рядом с посольством парк и сохранить ворота стадиона.

Агентство отмечает, что республиканский стадион был построен в 1951 году по инициативе Леонида Брежнева.

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