Санду подписала договор с США о строительстве посольства на месте стадиона в Кишинёве
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
«Промульгировать закон о ратификации соглашения, заключённого путём обмена нотами, между правительством Республики Молдова и правительством США относительно земельного участка для строительства посольства», — говорится в документе.
Против передачи стадиона США ранее выступили общественники, которые считают его историческим объектом. Активисты провели серию протестов против решения властей, а американские дипломаты со своей стороны пообещали разбить рядом с посольством парк и сохранить ворота стадиона.
Агентство отмечает, что республиканский стадион был построен в 1951 году по инициативе Леонида Брежнева.