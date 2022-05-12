В ДНР сообщили о восстановлении электроснабжения первых соцобъектов в Мариуполе
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«Сегодня, 12 мая, энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», — говорится в сообщении в Telegram.
В частности, электроснабжение восстановлено в больнице скорой медицинской помощи, здании станции скорой медицинской помощи, дерматовенерологическом диспансере, на мобильной станции «Феникс».
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что вода со Старокрымского водохранилища начала подаваться в город.