Путин: позиция России по поддержке Донбасса многих не устраивает

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Российский президент Владимир Путин заявил, что позиция России по поддержке Донбасса многих не устраивает, но это необходимо делать из гуманитарных соображений.
Путин: позиция России по поддержке Донбасса многих не устраивает
  • kremlin.ru

Об этом он сказал в ходе заседания попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус».

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров», — цитирует президента РИА Новости.

Путин отметил, что жители Донбасса «реально сейчас в этой поддержке нуждаются». По его словам, «исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать».

Кроме того, российский лидер предложил продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей ЛНР и ДНР, а также разработать специальные программы подготовки педагогов.

Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

 RT вёл трансляцию.

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