Путин: позиция России по поддержке Донбасса многих не устраивает
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Об этом он сказал в ходе заседания попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус».
«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров», — цитирует президента РИА Новости.
Путин отметил, что жители Донбасса «реально сейчас в этой поддержке нуждаются». По его словам, «исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать».
Кроме того, российский лидер предложил продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей ЛНР и ДНР, а также разработать специальные программы подготовки педагогов.
Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».
RT вёл трансляцию.