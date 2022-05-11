Путин: позиция России по поддержке Донбасса многих не устраивает

Российский президент Владимир Путин заявил, что позиция России по поддержке Донбасса многих не устраивает, но это необходимо делать из гуманитарных соображений.

Об этом он сказал в ходе заседания попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус».

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров», — цитирует президента РИА Новости.

Путин отметил, что жители Донбасса «реально сейчас в этой поддержке нуждаются». По его словам, «исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать».

Кроме того, российский лидер предложил продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей ЛНР и ДНР, а также разработать специальные программы подготовки педагогов.

Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

RT вёл трансляцию.