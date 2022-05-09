В Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе начали выплачивать пенсии в рублях.
В Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях
  • РИА Новости

Как он отметил в интервью ТАСС, первыми её получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом.

Сальдо добавил, что гривна продолжает использоваться в области.

«Сейчас гривна в ходу практически везде. Постепенно начинает (использоваться рубль. — RT). Геническ — самый ближний к Крыму город, там безопасность выше, чем в Херсоне, там начали уже пенсии выдавать в рублях. И постепенно будет идти наполнение рублём и, естественно, уменьшение хождения гривны», — сказал Сальдо.

Ранее в Херсонской области заявили о переходе в рублёвую зону с 1 мая.

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