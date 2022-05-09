В Волновахе зажгли вечный огонь

Короткая ссылка
В освобождённом городе Волновахе в ДНР зажгли вечный огонь.
В Волновахе зажгли вечный огонь
  • РИА Новости

Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

Исполняющий обязанности главы администрации города Волноваха Константин Зинченко отметил, что зажжение вечного огня — это символ исторической правды. 

«И сегодня мы вместе с вами здесь чтим память погибших. Зажжение вечного огня — это символ нашего отношения к исторической правде. Это доказательство того, что мы — дети, внуки, правнуки наших дедов — не забываем и помним их исторический подвиг, который спас человечество от фашизма и подарил нам жизнь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне состоялась акция «Бессмертный полк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить