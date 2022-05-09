В Волновахе зажгли вечный огонь

В освобождённом городе Волновахе в ДНР зажгли вечный огонь.

Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

Исполняющий обязанности главы администрации города Волноваха Константин Зинченко отметил, что зажжение вечного огня — это символ исторической правды.

«И сегодня мы вместе с вами здесь чтим память погибших. Зажжение вечного огня — это символ нашего отношения к исторической правде. Это доказательство того, что мы — дети, внуки, правнуки наших дедов — не забываем и помним их исторический подвиг, который спас человечество от фашизма и подарил нам жизнь», — сказал он.

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