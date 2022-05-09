Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии после обработки 85% голосов

Лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии с 53,67% голосов после обработки более 85% бюллетеней.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома республики. Действующий президент Анатолий Бибилов набирает 41,30% голосов избирателей. Ранее Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии.