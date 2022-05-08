Полковник ВСУ рассказал о брошенной без боеприпасов украинской 36-й бригаде
- AP
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По его словам, они вели бои в Мариуполе с начала марта этого года.
«К середине апреля закончились боеприпасы, закончились патроны», — отметил Баранюк.
Украинский полковник сказал, что сложившееся положение и вынудило бригаду предпринять безуспешную попытку прорыва.
«И принял решение прорываться к своим войскам. По дороге моя машина была подбита, заела», — рассказал он.
После этого, по словам военного, во время пешего перемещения он был задержан.