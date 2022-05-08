Полковник ВСУ рассказал о брошенной без боеприпасов украинской 36-й бригаде

Полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, в интервью RT заявил, что во время боёв в Мариуполе его военные остались без боеприпасов, а киевский режим ничего с этим не делал.

По его словам, они вели бои в Мариуполе с начала марта этого года.

«К середине апреля закончились боеприпасы, закончились патроны», — отметил Баранюк.

Украинский полковник сказал, что сложившееся положение и вынудило бригаду предпринять безуспешную попытку прорыва.

«И принял решение прорываться к своим войскам. По дороге моя машина была подбита, заела», — рассказал он.

После этого, по словам военного, во время пешего перемещения он был задержан.