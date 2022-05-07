Российские военные уничтожили поставленное Западом оружие ВСУ в Харьковской области

Российские вооружённые силы уничтожили с помощью комплексов «Искандер» вооружение, поставленное украинским военным из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что удары также нанесли по личному составу подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Также сообщается, что у острова Змеиный российские военные поразили украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».