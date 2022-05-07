Российские военные уничтожили поставленное Западом оружие ВСУ в Харьковской области
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«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, — заявил он на брифинге.
Конашенков добавил, что удары также нанесли по личному составу подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Также сообщается, что у острова Змеиный российские военные поразили украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».