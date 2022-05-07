СК расследует сообщения об издевательствах мародёров над телами российских военных под Херсоном

Следственный комитет сообщил о расследовании фактов издевательств над телами нескольких российских военных в Херсонской области.

В сообщении СК говорится, что задержаны мародёры, причастные к издевательствам над телами нескольких российских военных в Херсонской области.

«Следственным комитетом будут тщательно изучены все обстоятельства данного преступления, а причастные к нему привлечены к уголовной ответственности», — заявили в СК.

Как сообщало РИА Новости, ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные в одном из сёл глумятся над лежащими около БМД телами нескольких российских военных и растаскивают вещи погибших.