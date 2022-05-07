СК расследует сообщения об издевательствах мародёров над телами российских военных под Херсоном

Короткая ссылка
Следственный комитет сообщил о расследовании фактов издевательств над телами нескольких российских военных в Херсонской области.
СК расследует сообщения об издевательствах мародёров над телами российских военных под Херсоном
  • РИА Новости

В сообщении СК говорится, что задержаны мародёры, причастные к издевательствам над телами нескольких российских военных в Херсонской области. 

«Следственным комитетом будут тщательно изучены все обстоятельства данного преступления, а причастные к нему привлечены к уголовной ответственности», — заявили в СК.

Как сообщало РИА Новости, ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные в одном из сёл глумятся над лежащими около БМД телами нескольких российских военных и растаскивают вещи погибших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить