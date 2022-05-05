«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: задержание Шария | заложники «Азовстали» | Америка ищет шпионов | война PR-технологий

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RT
В сегодняшнем стриме: националисты требуют обменять заложников «Азовстали» на еду и лекарства. Вместо того чтобы отпустить мирных людей, азовцы ведут себя как настоящие террористы. По сообщениям СБУ, в Испании задержали украинского журналиста Анатолия Шария. Ему грозит экстрадиция на Украину, однако сам блогер эту информацию пока не подтверждает. ЦРУ ищет шпионов в социальных сетях. Американцы пытаются привлечь информаторов из России и выкладывают инструкции, как связаться с американскими спецслужбами. Война PR-технологий: Анджелина Джоли приехала во Львов, где картинно бежала в бомбоубежище и разговаривала с детьми. Картинка в интернете окончательно изменила реальность? Как выиграть в таком противостоянии и как объяснить миру, что реальность выглядит иначе?

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