«Цивилизованный» Запад промолчал»: МИД РФ напомнил о годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

В понедельник, 2 мая, исполняется восемь лет со дня трагедии в Одессе, где в 2014 году при пожаре в Доме профсоюзов, устроенном украинскими националистами, погибли 48 человек, напомнили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее видел весь мир, однако «цивилизованный» Запад промолчал. Москва будет добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии, добавили в министерстве.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года

РИА Новости

© Александр Полищук