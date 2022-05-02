«Цивилизованный» Запад промолчал»: МИД РФ напомнил о годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

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Наталия Сергиевская
В понедельник, 2 мая, исполняется восемь лет со дня трагедии в Одессе, где в 2014 году при пожаре в Доме профсоюзов, устроенном украинскими националистами, погибли 48 человек, напомнили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее видел весь мир, однако «цивилизованный» Запад промолчал. Москва будет добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии, добавили в министерстве.
«Цивилизованный» Запад промолчал»: МИД РФ напомнил о годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
  • Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
  • РИА Новости
  • © Александр Полищук

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  • 02 мая 2022

    Кадры работы подразделений РСЗО «Ураган» в Харьковской области. Артиллеристы Восточного военного округа ежедневно уничтожают скопления техники и живой силы ВСУ, расположенные в лесах и на полях.

  • Мероприятие по случаю восьмой годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе прошло в Нидерландах. На одной из площадей в Гааге собрались соотечественники и неравнодушные местные жители, которые почтили память погибших, а также призвали к проведению полноценного расследования инцидента и привлечению виновных к ответственности.

  • В восьмую годовщину трагических событий жители Одессы не смогут почтить память жертв, поскольку власти города ввели «затяжной» комендантский час.

    Спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук ранее заявил, что он продлится с вечера 1 мая до 05:00 3 мая.

    В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом Поле цветы, венки и лампадки.

  • Сотрудница «Азовстали» Наталья Усманова, которая была вывезена с территории предприятия, рассказала, что украинские военные говорили о «генерале в бункере» на заводе.

    «Военные приходили и говорили, что у них «там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он азовец, он вроде бы как из наёмников и он лично на связи с Зеленским», — сказала она.

  • Минобороны показало кадры работы ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации.

  • Украинские войска обстреляли Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Обстрел посёлка шахты имени Гагарина зафиксировали в 07:40. Огонь вёлся со стороны Новгородского.

  • 2 мая исполняется восемь лет со дня трагедии в Одессе, где в 2014 году при пожаре в Доме профсоюзов, устроенном украинскими националистами, погибли 48 человек, напомнили в МИД России.

    «48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожжённого националистами Дома профсоюзов, пытаясь хоть как-то избежать такой участи», — напомнили в ведомстве.

    В МИД подчеркнули, что Москва будет добиваться установления и наказания всех тех, кто был причастен к этой трагедии.

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