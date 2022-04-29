«Русофобия оказалась выгодным бизнесом»: на RTД премьера фильма «Воспитанные фашизмом»

События на Украине — результат систематической работы «западных партнёров» по созданию неонацистской идеологии и стравливания некогда братских народов. Так считают герои нового документального фильма RTД «Воспитанные фашизмом».

Бытует заблуждение, что украинский неонацизм — явление случайное и не особо массовое. Однако целенаправленная работа по взращиванию националистических организаций, их боевой и идеологической подготовке велась годами — и задолго до событий 2014-го. В новом фильме RTД «Воспитанные фашизмом» эксперты, политики и свидетели событий расскажут о том, как нацизм на Украине возродился в XXI веке.

Украина — не Россия

В 2003 году свет увидела книга экс-президента Украины Леонида Кучмы «Украина — не Россия». В ней излагались взгляды политика на историю страны, события XX и начала XXI веков. Отдельный акцент был сделан на различиях между русским и украинским народами, их национальными характерами и чертами. То, что начиналось как отказ от общих корней, со временем приняло форму нацистского самовозвышения.

«Украина, объявив когда-то устами президента Кучмы, что она не Россия, вдруг востребовала какие-то идеологические силы, которые сообщили ей, что Украина не то что не Россия, это гораздо выше, чем Россия. А сама Россия — это нечто убогое, нуждающееся в перевоспитании», — рассказывает главный редактор интернет-издания Ukraina.ru Искандер Хисамов.

Прославление нацистских преступников Бандеры и Шухевича, массовое использование фашистской символики военизированными группировками, факельные шествия, героизация коллаборационистов и очернение подвига советского народа в Великой Отечественной войне — всё это стало звеньями одной цепи и этапами подготовки к конфликту с Россией.

«Переписывание историографии, идеологическая обработка населения — это необходимые условия перед любой военной операцией, — считает директор центра политической информации Алексей Мухин. — Это было выполнено на Украине в полной мере».

Идеологическая обработка ведётся не только на уровне политиков и СМИ. Нацисты возрождают традиции фашистской Германии и работают с детьми по лекалам гитлерюгенда. Нацбат «Азов» проводит «патриотические курсы» в детских лагерях. В них входит боевая и идеологическая подготовка — бойцы рассказывают свою версию истории, «как было на самом деле».

Гитлерюгенд 2.0

«С детьми-то можно всё что угодно, можно сказать, что чёрное — это белое, а белое — это чёрное, — говорит военный историк Никита Буранов. — Это же дети, и ты будешь им говорить, говорить, говорить… В итоге они в это поверят, много же экспериментов таких было».

Основная цель такой обработки — внушить чувство собственной исключительности и привить ненависть ко всему русскому. Даже если «русским» оказываются собственные соотечественники, не согласные с итогами вооружённого переворота в 2014 году.

«Если вы спросите, сколько людей было убито в Донбассе, то в ответ услышите: «А что? Кого-то убили?» — делится своим мнением немецкий журналист, политический деятель Кристоф Хёрстель. — Если мы посмотрим, что сейчас происходит в социальных сетях и так далее… То это уже настоящая коммуникационная война против российского народа».

Детям в лагерях делают памятные подарки: раскрашенные гильзы от боевых снарядов, которыми были убиты люди в Донбассе. «Эти гильзы были выпущены по врагам, так что вы забираете с собой частичку того, что уничтожало наших врагов», — гордо говорят нацисты.

Курс на расчеловечение

«Одной из характерных черт нацистской идеологии является расчеловечение противника. Носитель не испытывает никакой жалости, он не воспринимает его как равное человеческое существо, он его воспринимает как существо низшее и поэтому не испытывает никакой рефлексии», — подчёркивает Александр Асафов, политический обозреватель, общественный деятель.

Но пренебрежительное отношение характерно не только по отношению к «чужим». Жизни обычных украинцев тоже ценятся невысоко: члены нацбатов во время боевых действий не стесняются прикрываться мирными жителями как щитом и размещать боевую технику в жилых районах.

«В самой логике бандеровца, партизана-упашника* мирный житель не является объектом его внимания, объектом его защиты, — говорит военный историк Никита Буранов. — Мирный житель является определённым средством достижения для него, как для «защитника Украины», чего-либо».

Для заинтересованных сил как на Украине, так и за её пределами русофобия оказалась весьма выгодным бизнесом. И события последних восьми лет были направлены на расчеловечение русских и разрыв всех связей с ними.

«Эти люди готовились достаточно открыто, финансирование проводилось достаточно широко, и мы знаем всех акторов, кто всё это финансирование получал», — отмечает Алексей Мухин, директор центра политической информации.

Подробнее о возрождении нацистской идеологии на Украине, его причинах и организаторах — в фильме RTД «Воспитанные фашизмом».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).