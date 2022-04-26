«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: теракты в Приднестровье| будет ли второй фронт?| Лондон призывает атаковать Россию

В сегодняшнем стриме: в Приднестровье за сутки зафиксировано несколько терактов. На границе с ПМР замечено большое скопление войск ВСУ. Ждать ли переноса военного конфликта на территорию Приднестровья? Денис Пушилин заявил, что следующим этапом спецоперации должна стать защита Приднестровья. А президент Молдовы Майя Санду созвала заседание государственного Совета Безопасности. Бывший советник министра обороны Украины призывает наносить удары по Приднестровью, чтобы «освободить» Мариуполь. СМИ сообщают об огромном столбе дыма над территорией «Азовстали» в Мариуполе, где сейчас заблокированы боевики. Лондон подстрекает Украину к попытке переноса боевых действий на российскую территорию. Заместитель главы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Украина «имеет полное право» атаковать территорию России — в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.