«Уничтожен укреплённый опорный пункт ВСУ»: Минобороны РФ опубликовало кадры работы ударных вертолётов Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Лётчики нанесли ракетные удары по бронетехнике и замаскированным позициям ВСУ. В результате уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт украинских войск.

© Минобороны РФ