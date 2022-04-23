«Уничтожен укреплённый опорный пункт ВСУ»: Минобороны РФ опубликовало кадры работы ударных вертолётов Ка-52
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23 апреля 2022
В Минобороны также заявили о подготовке США провокации, в рамках которой планируется обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.
«Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединёнными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских вооружённых сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», — заявили в ведомстве.
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По данным Минобороны РФ, украинская сторона в начале 2022 года закупила более 50 устройств для распыления различных рецептур, в том числе химвеществ, с беспилотников.
«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сказал начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
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Начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов заявил, что вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия подтвердилась фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.
«Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», — сказал он.
Кириллов отметил, что это говорит о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервно-паралитического действия.
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT заявила, что консервация «Азовстали» с возможностью сдачи украинских боевиков в плен наносит психологический ущерб власти в Киеве.
Таким образом она прокомментировала заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о «контроле ВСУ» в Мариуполе.
«Теперь, когда Мариуполь взят войсками ДНР и России, а «Азовсталь» консервируют, параллельно предоставляя возможность сдачи в плен, это наносит непоправимый психологический ущерб украинской власти, и американцы пытаются своим «авторитетом» переубедить всех, переписать не историю прошлого — переписать реальность», — считает Федосова.
Она также отметила, что одновременно с иллюзией того, что «Украина «побеждает», продолжается «накачка оружием». По её мнению, если американцы узнали бы правду, они бы «задали вопрос своему правительству, куда бесконтрольно утекают американские деньги и оружие».
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Брифинг официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
- Утренний брифинг Минобороны РФ
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В Минобороны РФ также заявили, что российские средства ПВО сбили в воздухе украинский Су-25. В течение ночи также уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2.
Кроме того, расчётами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.
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В течение ночи оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 66 военных объектов Украины, среди которых три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
В результате работы ракетных войск и артиллерии уничтожены три украинских вертолёта Ми-8, три установки ЗРК «Оса-АКМ», 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских войск.
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Вооружённые силы РФ в течение ночи поразили высокоточными ракетами 11 военных объектов Украины, в том числе семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населённого пункта Червонное уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал представитель МО РФ.
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Украинская сторона за прошедшие сутки потеряла в боях с силами ЛНР 13 человек, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 13 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра, пять единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинская сторона продолжает вести обстрелы объектов гражданской инфраструктуры прифронтовых населённых пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющихся военными объектами.
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В ЛНР сообщили о ранении мужчины в результате обстрела со стороны украинских войск.
«В результате обстрела н. п. Новоайдар ранен мужчина 1986 г. р., а также повреждено три жилых дома», — говорится в заявлении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.