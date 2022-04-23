«Уничтожен укреплённый опорный пункт ВСУ»: Минобороны РФ опубликовало кадры работы ударных вертолётов Ка-52

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Сергей Гусаров
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Лётчики нанесли ракетные удары по бронетехнике и замаскированным позициям ВСУ. В результате уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт украинских войск.
«Уничтожен укреплённый опорный пункт ВСУ»: Минобороны РФ опубликовало кадры работы ударных вертолётов Ка-52
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  • 23 апреля 2022

    В Минобороны также заявили о подготовке США провокации, в рамках которой планируется обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

    «Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединёнными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских вооружённых сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

  • По данным Минобороны РФ, украинская сторона в начале 2022 года закупила более 50 устройств для распыления различных рецептур, в том числе химвеществ, с беспилотников.

    «По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», — сказал начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

    • Начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов заявил, что вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия подтвердилась фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

      «Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», — сказал он.

      Кириллов отметил, что это говорит о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервно-паралитического действия.

    • Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT заявила, что консервация «Азовстали» с возможностью сдачи украинских боевиков в плен наносит психологический ущерб власти в Киеве.

      Таким образом она прокомментировала заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о «контроле ВСУ» в Мариуполе.

      «Теперь, когда Мариуполь взят войсками ДНР и России, а «Азовсталь» консервируют, параллельно предоставляя возможность сдачи в плен, это наносит непоправимый психологический ущерб украинской власти, и американцы пытаются своим «авторитетом» переубедить всех, переписать не историю прошлого — переписать реальность», — считает Федосова.

      Она также отметила, что одновременно с иллюзией того, что «Украина «побеждает», продолжается «накачка оружием». По её мнению, если американцы узнали бы правду, они бы «задали вопрос своему правительству, куда бесконтрольно утекают американские деньги и оружие».

    • Брифинг официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

      • Утренний брифинг Минобороны РФ

    • В Минобороны РФ также заявили, что российские средства ПВО сбили в воздухе украинский Су-25. В течение ночи также уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2.

      Кроме того, расчётами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

    • В течение ночи оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 66 военных объектов Украины, среди которых три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

      В результате работы ракетных войск и артиллерии уничтожены три украинских вертолёта Ми-8, три установки ЗРК «Оса-АКМ», 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских войск.

    • Вооружённые силы РФ в течение ночи поразили высокоточными ракетами 11 военных объектов Украины, в том числе семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

      «В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населённого пункта Червонное уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал представитель МО РФ.

    • Украинская сторона за прошедшие сутки потеряла в боях с силами ЛНР 13 человек, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

      «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 13 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра, пять единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

      Отмечается, что украинская сторона продолжает вести обстрелы объектов гражданской инфраструктуры прифронтовых населённых пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющихся военными объектами.

    • В ЛНР сообщили о ранении мужчины в результате обстрела со стороны украинских войск.

      «В результате обстрела н. п. Новоайдар ранен мужчина 1986 г. р., а также повреждено три жилых дома», — говорится в заявлении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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