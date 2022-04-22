«Подтвердил известную позицию»: Путин заявил, что возможность контакта с Зеленским зависит от результатов переговоров

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Сергей Гусаров
Владимир Путин заявил, что прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от достижения конкретных результатов на переговорах между представителями Москвы и Киева. Об этом президент сказал в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава российского государства отметил, что пока украинская сторона проявляет непоследовательность и неготовность искать взаимоприемлемые решения.
«Подтвердил известную позицию»: Путин заявил, что возможность контакта с Зеленским зависит от результатов переговоров
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  • © Heinz-Jörg Kretschmer / EyeEm
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Автообновление

  • 22 апреля 2022

    Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о нормализации обстановки в Мариуполе.

    «В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов», — заявили в Минобороны.

    Отмечается, что в город доставляют гуманитарную помощь. Также власти ДНР организовали расчистку улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники.

  • Агентство Reuters сообщает, что Еврокомиссия направила странам ЕС разъяснение о ситуации с оплатой газа. Из публикации следует, что при соблюдении определённых условий страны ЕС могут платить за газ в рублях, не нарушая введённые против Москвы санкции.

    В частности, одна из возможных схем оплаты подразумевает открытие получателями газа счетов в долларах или евро в российском банке, на которые европейская компания зачисляет валюту, конвертирует её в рубли и проводит оплату.

  • Народная милиция ДНР сообщает, что военнослужащие республики с начала суток уничтожили более 20 националистов.

    «С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну БМП и два бронетранспортёра. Захвачены одна БМП, одна 122-м реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и одно грузовое транспортное средство», — говорится в сообщении.

  • Владимир Путин примет Генсека ООН Антониу Гутерреша, который прибудет в Москву 26 апреля для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили в Кремле.

  • Восемь стран — партнёров ЕС присоединились к европейским санкциям против России, следует из заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

    «Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. — RT) Северная Македония, Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, члены европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС», — приводит заявление ТАСС.

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления США об установлении РФ контроля над Мариуполем.

    Ранее СМИ приводили слова пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о том, что украинские силы якобы всё ещё удерживают Мариуполь, а российские заявления на этот счёт являются «шоу» и «дезинформацией».

    «Госдепартамент США о шоу знает немало, исходя из того, что творится в Белом доме, это очевидно. Если говорить серьёзно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент», — сказала Захарова, отметив, что для этого есть несколько причин.

    • Мария Захарова — о заявлениях США об установлении РФ контроля над Мариуполем

  • Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории Донецкой Народной Республики находятся около 3 тыс. добровольно сложивших оружие украинских военных.

    «Точное количество назвать будет затруднительно. Можем только предполагать, что их около 3 тыс., потому что многие из них находятся как в подразделениях военной комендатуры, так и в подразделениях Народной милиции и МГБ ДНР», — сказал он.

    Министр отметил, что все заключённые находятся в достойных условиях, им обеспечено трёхразовое питание, не применяются методы силового воздействия.

  • В Мариуполе 21 апреля начала работу первая в городе АЗС, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

    «В Мариуполе начала работать первая в городе АЗС. Расположена она на Запорожском шоссе, неподалёку от въезда в населённый пункт со стороны пгт Володарское. Здесь будет реализовываться дизельное топливо, 92-й и 95-й бензин и чрезвычайно востребованный местными жителями газ», — говорится в сообщении ведомства.

  • В США готовы к любым шагам, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за ситуацию на Украине, но сценарий прямой военной конфронтации с Москвой в Вашингтоне исключают. Об этом заявил замсоветника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.

  • Сергей Лавров также заявил, что переговоры между Москвой и Киевом застопорились после передачи российской стороной новых предложений.

    «Сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев, оно остаётся без ответа», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

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