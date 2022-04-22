«Подтвердил известную позицию»: Путин заявил, что возможность контакта с Зеленским зависит от результатов переговоров

Владимир Путин заявил, что прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от достижения конкретных результатов на переговорах между представителями Москвы и Киева. Об этом президент сказал в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава российского государства отметил, что пока украинская сторона проявляет непоследовательность и неготовность искать взаимоприемлемые решения.

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