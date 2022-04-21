«С использованием автомобилей со знаком Z»: в Минобороны заявили о проведённой ВСУ провокации в Николаевской области

Специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществили очередную провокацию с целью дискредитировать Вооружённые силы РФ. Как сообщили в Минобороны, переодетые в российскую форму боевики 123-й бригады территориальной обороны демонстративно грабили частные дома в посёлке городского типа Воскресенское Николаевской области. Отмечается, что при проведении постановочной съёмки использовались автомобили со знаком Z. В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию добавили, что эти фейковые записи вскоре планируется распространить через западные СМИ. Подчёркивается, что подобные провокации киевского режима демонстрируют его полное безразличие к судьбам обычных украинцев.

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РИА Новости

© Илья Питалев