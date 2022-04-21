«С использованием автомобилей со знаком Z»: в Минобороны заявили о проведённой ВСУ провокации в Николаевской области

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществили очередную провокацию с целью дискредитировать Вооружённые силы РФ. Как сообщили в Минобороны, переодетые в российскую форму боевики 123-й бригады территориальной обороны демонстративно грабили частные дома в посёлке городского типа Воскресенское Николаевской области. Отмечается, что при проведении постановочной съёмки использовались автомобили со знаком Z. В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию добавили, что эти фейковые записи вскоре планируется распространить через западные СМИ. Подчёркивается, что подобные провокации киевского режима демонстрируют его полное безразличие к судьбам обычных украинцев.
«С использованием автомобилей со знаком Z»: в Минобороны заявили о проведённой ВСУ провокации в Николаевской области
  • Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 22 апреля 2022

    На этом мы завершаем трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.

  • Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе организует в Германии консультации, посвящённые укреплению военного потенциала Украины.

    При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон исключает возможность участия своих Военно-морских сил в любых операциях по снятию блокады украинских портов в Чёрном море.

  • 21 апреля 2022

    Сирийский МИД призвал мировое сообщество и международные организации, особенно ОЗХО, «осознать опасность химических провокаций» со стороны украинских националистов. В заявлении внешнеполитического ведомства, которое приводит агентство SANA, отмечается, что Дамаск требует серьёзного подхода к этому вопросу.

  • Замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва имеет право считать законной целью следующий по территории Украины транспорт с оружием, поставляемым странами НАТО.

    «Прямо говорим представителям США, что американо-натовский транспорт с оружием, следующий по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — приводит РИА Новости слова Кошелева, сказанные в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

  • В координационном штабе также сообщили о подготовленной в посёлке городского типа Воскресенское Николаевской области провокации, направленной на дискредитацию Вооружённых сил России.

    «По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съёмку «актов мародёрства», совершённых якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъёмку своих бесчинств на мобильные телефоны, — заявили в Минобороны. — Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве».

  • В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что продолжают фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

    «В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооружённые бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно «патриотичными». С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена «полная свобода действий» в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей», — сообщили в МКШ.

    В Минобороны добавили, что румынское отделение Международного комитета Красного Креста приостанавливает все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений поставляемого продовольствия и медикаментов должностными лицами военных администраций города и области.

  • Военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры, на которых снято попадание снаряда гранатомёта в БТР подразделения морской пехоты РФ в ходе штурма «Азовстали». Видео сделано до полной блокировки украинских радикалов на территории предприятия.

    «Наши танкисты совершили буквально подвиг: под огнём противника они подошли вплотную к БТР, зацепили и оттащили его», — рассказал Филатов, пояснив, что боевую машину эвакуировали, поскольку на её борту оставалась важная радиотехника.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить