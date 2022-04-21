«С использованием автомобилей со знаком Z»: в Минобороны заявили о проведённой ВСУ провокации в Николаевской области
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- РИА Новости
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22 апреля 2022
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Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе организует в Германии консультации, посвящённые укреплению военного потенциала Украины.
При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон исключает возможность участия своих Военно-морских сил в любых операциях по снятию блокады украинских портов в Чёрном море.
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21 апреля 2022
Сирийский МИД призвал мировое сообщество и международные организации, особенно ОЗХО, «осознать опасность химических провокаций» со стороны украинских националистов. В заявлении внешнеполитического ведомства, которое приводит агентство SANA, отмечается, что Дамаск требует серьёзного подхода к этому вопросу.
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Замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва имеет право считать законной целью следующий по территории Украины транспорт с оружием, поставляемым странами НАТО.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовский транспорт с оружием, следующий по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — приводит РИА Новости слова Кошелева, сказанные в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».
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В координационном штабе также сообщили о подготовленной в посёлке городского типа Воскресенское Николаевской области провокации, направленной на дискредитацию Вооружённых сил России.
«По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съёмку «актов мародёрства», совершённых якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъёмку своих бесчинств на мобильные телефоны, — заявили в Минобороны. — Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве».
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В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что продолжают фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.
«В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооружённые бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно «патриотичными». С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена «полная свобода действий» в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей», — сообщили в МКШ.
В Минобороны добавили, что румынское отделение Международного комитета Красного Креста приостанавливает все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений поставляемого продовольствия и медикаментов должностными лицами военных администраций города и области.
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Военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры, на которых снято попадание снаряда гранатомёта в БТР подразделения морской пехоты РФ в ходе штурма «Азовстали». Видео сделано до полной блокировки украинских радикалов на территории предприятия.
«Наши танкисты совершили буквально подвиг: под огнём противника они подошли вплотную к БТР, зацепили и оттащили его», — рассказал Филатов, пояснив, что боевую машину эвакуировали, поскольку на её борту оставалась важная радиотехника.