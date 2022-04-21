«В ответ на постоянно расширяющиеся санкции»: МИД РФ включил в стоп-лист вице-президента США и ещё 28 американцев

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Сергей Гусаров
МИД России сообщил о включении в стоп-лист 29 американцев из числа высших руководителей США, бизнесменов, экспертов и журналистов, а также жён высокопоставленных чиновников. В список вошли вице-президент США Камала Харрис, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, а также руководитель компании Meta* Марк Цукерберг. В МИД РФ отметили, что это решение стало ответом на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции США, направленные как на официальных лиц и членов их семей, так и на представителей деловых кругов, учёных и деятелей культуры.
«В ответ на постоянно расширяющиеся санкции»: МИД РФ включил в стоп-лист вице-президента США и ещё 28 американцев
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов
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  • 21 апреля 2022

    В общей сложности с начала операции на Украине российские войска уничтожили 140 самолётов, 106 вертолётов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и другие боевые бронированные машины.

    Наряду с этим ВС РФ уничтожили 266 установок реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • В течение дня российские войска нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по 14 объектам украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Ракетными войсками и артиллерией поражено 450 объектов противника, среди которых 14 пунктов управления, 429 опорных пунктов, мест скопления живой силы. Российской авиацией поражено 64 военных объекта Украины, в том числе 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв европейских политиков к французским избирателям отдать голос за Эммануэля Макрона вместо Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Эту ситуацию она назвала «буднями демократий».

  • Посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин высказался о поставках Лондоном оружия Киеву. По словам дипломата, передача небольшого количества вооружений не сможет оказать существенного влияния на ситуацию в Донбассе.

    «По-моему, гораздо лучше было бы, если бы в Британии перешли к гуманитарной помощи и вливаниям в плохо себя чувствующую экономику Украины, а не тратили деньги на эти железки», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24».

  • Глава Минфина США Джанет Йеллен высказала предположение, что запрет на поставки российской нефти в ЕС окажет разрушительное воздействие на Европу и весь мир.

    «Нам нужно быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете на импорт (российской. — RT) нефти. Это явно поднимет мировые цены на нефть, что окажет разрушительное воздействие как на Европу, так и на другие части мира», — приводит её слова ТАСС.

  • Военнослужащие ВСУ рассказали об условиях содержания, а также о бесчинствах украинских националистов в отношении своих сограждан и жестоком обращении с российскими военнопленными.

  • МИД РФ также объявил о бессрочном запрете на въезд в Россию 61 гражданину Канады. Как уточнили в министерстве, в их числе «высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима».

    В ведомстве также отметили, что в ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского стоп-листа в порядке ответной реакции на «враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве правительства Канады».

    «Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершённые их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — говорится в сообщении.

  • Россия расширила санкционный список в отношении граждан США, заявили в МИД РФ. Как уточнили в министерстве, в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня», а также супруги ряда высокопоставленных чиновников.

    В новый перечень вошли вице-президент США Камала Харрис, замминистра обороны Джон Кирби, официальный представитель Госдепа Нед Прайс, а также глава Meta* Марк Цукерберг.

    * Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.

  • В Пентагоне уточнили, что новый пакет военной помощи Украине включает 72 гаубицы и 121 тактический БПЛА.

  • Помимо анонса новой военной помощи Украине, Байден заявил, что намерен вновь обратиться в конгресс США, чтобы увеличить объём военной помощи Киеву.

    Американский президент заметил, что он почти исчерпал полномочия по выделению денег, которые предоставил конгресс в прошлом месяце.

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