«В ответ на постоянно расширяющиеся санкции»: МИД РФ включил в стоп-лист вице-президента США и ещё 28 американцев

МИД России сообщил о включении в стоп-лист 29 американцев из числа высших руководителей США, бизнесменов, экспертов и журналистов, а также жён высокопоставленных чиновников. В список вошли вице-президент США Камала Харрис, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, а также руководитель компании Meta* Марк Цукерберг. В МИД РФ отметили, что это решение стало ответом на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции США, направленные как на официальных лиц и членов их семей, так и на представителей деловых кругов, учёных и деятелей культуры.

РИА Новости

© Владимир Трефилов