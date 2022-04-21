«Поражено два пункта управления войск»: в МО РФ заявили об ударах высокоточным оружием по 12 военным объектам Украины
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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21 апреля 2022
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- Спецоперация Z на Украине: хроника главных событий дня за 20 апреля
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» перейдёт под полный контроль российских подразделений уже в четверг, 21 апреля.
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20 апреля 2022
В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что в Николаеве на фоне тяжёлой гуманитарной обстановки прекращены соцвыплаты населению, а гумпомощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.
Кроме того, в городе не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных источников, в том числе непроверенных. В МКШ подчеркнули, что в случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы.
«На фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении, — подчеркнули в координационном штабе. — Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. При этом западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом положений Женевских конвенций, но и пытаются помочь украинским властям скрыть их циничные преступления посредством массового распространения фейковых новостей в зарубежных СМИ».
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В Госдуме заявили, что Россия и Китай едины в вопросе оценки дальнейшего расширения НАТО. Такую точку зрения высказал первый зампред Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.
«Вы знаете, что у нас одинаковое отношение по большинству самых острых вопросов, которые волнуют наши страны и весь мир: это санкции, недопущение расширения НАТО и юридические долгосрочные гарантии безопасности для каждой из стран», — цитирует его ТАСС.
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Чавушоглу добавил, что более 20 турецких грузовых судов остаются заблокированными в Азовском море из-за ситуации с дрейфующими минами.
Добавим, что 20 апреля по инициативе Анкары состоялись телефонные переговоры глав МИД России и Турции. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию на Украине в контексте проводимой специальной военной операции.
«Российская сторона вновь акцентировала, что вся ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве живого щита и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными, — подчеркнули в МИД. — М. Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями Вооружённых сил Российской Федерации, в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети города Мариуполя».
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«Ряд стран НАТО видит в продолжении войны на Украине ослабление России. Их мало волнует ситуация на Украине», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Türk. Его слова цитирует ТАСС.
Дипломат отметил, что в Анкаре изначально полагали, что «война не продлится долго», однако это мнение изменилось после встречи представителей НАТО.
Чавушоглу добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «находится в контакте» с президентами России и Украины, рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным «в ближайшее время».
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Абитуриенты из ДНР и ЛНР могут получить льготы при поступлении в российские вузы, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе рабочего визита в Мариуполь.
«Мы этот вопрос проговаривали с министром просвещения РФ: о точечной поддержке любого выпускника донецких и луганских школ, а также с освобождённых территорий. Помощь будет оказываться. Но этот вопрос будет решаться адресно, исходя из истории и ситуации конкретного абитуриента», — цитирует Турчака ТАСС.