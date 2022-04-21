«Поражено два пункта управления войск»: в МО РФ заявили об ударах высокоточным оружием по 12 военным объектам Украины

ВКС России нанесли удары ракетами воздушного базирования по 12 военным объектам Украины, заявили в Минобороны РФ. Поражено два пункта управления украинских войск, три района сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за сутки поразила 73 военных объекта, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

РИА Новости

© Виталий Белоусов