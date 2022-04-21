«Поражено два пункта управления войск»: в МО РФ заявили об ударах высокоточным оружием по 12 военным объектам Украины

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Сергей Гусаров
ВКС России нанесли удары ракетами воздушного базирования по 12 военным объектам Украины, заявили в Минобороны РФ. Поражено два пункта управления украинских войск, три района сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за сутки поразила 73 военных объекта, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
«Поражено два пункта управления войск»: в МО РФ заявили об ударах высокоточным оружием по 12 военным объектам Украины
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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  • 21 апреля 2022

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    • Спецоперация Z на Украине: хроника главных событий дня за 20 апреля

  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» перейдёт под полный контроль российских подразделений уже в четверг, 21 апреля.

  • 20 апреля 2022

    В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что в Николаеве на фоне тяжёлой гуманитарной обстановки прекращены соцвыплаты населению, а гумпомощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

    Кроме того, в городе не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных источников, в том числе непроверенных. В МКШ подчеркнули, что в случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы.

    «На фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении, — подчеркнули в координационном штабе. — Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. При этом западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом положений Женевских конвенций, но и пытаются помочь украинским властям скрыть их циничные преступления посредством массового распространения фейковых новостей в зарубежных СМИ».

  • В Госдуме заявили, что Россия и Китай едины в вопросе оценки дальнейшего расширения НАТО. Такую точку зрения высказал первый зампред Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.

    «Вы знаете, что у нас одинаковое отношение по большинству самых острых вопросов, которые волнуют наши страны и весь мир: это санкции, недопущение расширения НАТО и юридические долгосрочные гарантии безопасности для каждой из стран», — цитирует его ТАСС.

  • Чавушоглу добавил, что более 20 турецких грузовых судов остаются заблокированными в Азовском море из-за ситуации с дрейфующими минами.

    Добавим, что 20 апреля по инициативе Анкары состоялись телефонные переговоры глав МИД России и Турции. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию на Украине в контексте проводимой специальной военной операции.

    «Российская сторона вновь акцентировала, что вся ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве живого щита и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными, — подчеркнули в МИД. — М. Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями Вооружённых сил Российской Федерации, в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети города Мариуполя».

  • «Ряд стран НАТО видит в продолжении войны на Украине ослабление России. Их мало волнует ситуация на Украине», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Türk. Его слова цитирует ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Анкаре изначально полагали, что «война не продлится долго», однако это мнение изменилось после встречи представителей НАТО.

    Чавушоглу добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «находится в контакте» с президентами России и Украины, рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным «в ближайшее время».

  • Абитуриенты из ДНР и ЛНР могут получить льготы при поступлении в российские вузы, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе рабочего визита в Мариуполь.

    «Мы этот вопрос проговаривали с министром просвещения РФ: о точечной поддержке любого выпускника донецких и луганских школ, а также с освобождённых территорий. Помощь будет оказываться. Но этот вопрос будет решаться адресно, исходя из истории и ситуации конкретного абитуриента», — цитирует Турчака ТАСС.

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