«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ВСУ сдаются в плен | обстрел Брянской области | ход спецоперации

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Сегодня в эфире специальный выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Семь человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Климово в Брянской области. Противостояние России и Запада набирает обороты. НАТО наращивает поставки тяжёлого вооружения на Украину, вводит новые санкции и продолжает курс на демонизацию России. Какой должна быть тактика России? По каким сценариям работает западная пропаганда? И что нужно делать нам, чтобы победить? Ведущие стрима — Анатолий Кузичев и Оксана Бойко. Также в выпуске постоянная рубрика Артемия Лебедева «Бесит».

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