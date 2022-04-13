«В очередной раз отличился пустой болтовнёй»: в посольстве РФ ответили на заявление Госдепа о химоружии
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
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13 апреля 2022
Как складывались нефтегазовые отношения между Россией, США и странами Запада — в видео RT.
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В Херсонской детской больнице обнаружили архив с личными данными украинских силовиков, сообщает РИА Новости и публикует снимки документов.
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своём Telegram сообщила, что встретилась с врио главы представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Каримом Атасси, который опроверг фейки, что в Россию насильно привозят людей с Украины и из Донбасса.
«Он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о якобы насильственной депортации людей на территорию России», — говорится в сообщении.
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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в связи с публикацией Госдепом доклада по ситуации с правами человека в мире за 2021 год заявил, что ведомство хочет «очернить государственный строй неугодных стран».
«Пропагандистские опусы Госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран», — сказано в заявлении Антонова в Telegram-канале посольства.
Он добавил, что американский Госдеп намерен получить предлог для вмешательства во внутренние дела других государств.
Антонов отметил, что, прежде чем обвинять другие страны в нарушении прав и свобод человека, США нужно позаботиться о решении собственных проблем: расизма, антисемитизма, исламофобии, русофобии, негуманной политики в отношении иммигрантов и применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо.
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Более 25 тыс. жителей Украины и республик Донбасса были эвакуированы на территорию РФ за сутки, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter сообщил, что направляется в Киев «с твёрдым посланием о политической поддержке и военной помощи».
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Замминистра российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что не исключён сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из других стран.
«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из третьих стран», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском Харьковской области.
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Замминистра МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе: возможно повторение терактов с токсичными веществами в отношении предприятий.
«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.
В качестве примеров Сыромолотов привёл инцидент в украинской Буче, «вынашиваемые командой президента Украины Владимира Зеленского планы по химпровокациям в Донбассе» и взрыв цистерны с азотной кислотой на заводе «Заря».
«Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаётся, по некоторым оценкам, порядка 40 тыс. т высокотоксичных веществ», — подытожил он.
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Посольство РФ в Вашингтоне назвало безосновательными и провокационными утверждения пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о возможности применения Россией химоружия на Украине.
«Вооружённые силы Российской Федерации успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории», — сказал он.
Отмечается, что в распоряжении ВС РФ «нет и не может быть боевых отравляющих веществ», так как Москва уничтожила все запасы химоружия ещё в 2017 году.
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