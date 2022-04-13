«В очередной раз отличился пустой болтовнёй»: в посольстве РФ ответили на заявление Госдепа о химоружии

Вооружённые силы России успешно выполняют поставленные перед ними задачи в ходе спецоперации на Украине, в их распоряжении «нет и не может быть отравляющих веществ», поскольку российская сторона уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Так российские дипломаты ответили на утверждения пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о возможности применения Россией химического оружия на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что Прайс «в очередной раз отличился пустой болтовнёй», которая не подкреплена какими-либо доказательствами.