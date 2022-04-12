«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кто скрывается в катакомбах «Азовстали»? | сыщики из ЕС едут на Украину искать улики

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RT
В сегодняшнем стриме обсудили продолжающуюся специальную военную операцию на Украине. Морской порт Мариуполя полностью перешёл под контроль сил ДНР, боевики и иностранные наёмники укрылись в подземном бункере завода «Азовсталь». Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что готовится окружение 100-тысячной группировки ВСУ в Донбассе. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пресс-конференцию, в ходе которой президент России дал оценку проходящей спецоперации. За день до этого срочные переговоры канцлера Австрии и Путина прошли в Москве. О чём Европа пытается договориться с Путиным? Тем временем Франция отправила своих жандармов на Украину, якобы для поиска доказательств российских военных преступлений.

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