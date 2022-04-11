Связи с родственниками не было: RT помог молодым матерям вернуться под Мариуполь из Донецка

RT помог двум матерям с новорождёнными детьми встретиться с родными. Когда началась спецоперация, женщины были на последнем месяце беременности. По их словам, рожать они должны были в одном из мариупольских роддомов, но поскольку бойцы ВСУ оборудовали в медучреждениях свои позиции, принимать их в больницу отказались. В итоге женщин санавиацией отвезли в Донецк. Корреспонденты RT познакомились с матерями, когда передавали гуманитарную помощь, и помогли им вернуться домой.

Когда началась спецоперация, Алёна из села Малиновка и Анастасия Кузьмина из Стародубовки были на последнем месяце беременности. По их словам, рожать они должны были в роддоме в Мариуполе. Однако после начала боевых действий принимать их в больнице отказались, поскольку в мариупольских медучреждениях начали оборудовать свои позиции ВСУ. В итоге женщинам помогли врачи из Донецка. После того как боевиков заблокировали в Мариуполе, RT помог матерям с новорождёнными детьми возвратиться домой.

Связи не было

Как рассказывает RT Алёна из Малиновки, она должна была рожать в роддоме №3 в Мариуполе, однако, по её словам, после начала спецоперации его заняли ВСУ.

«Буквально через неделю после начала спецоперации мне стало понятно, что в Мариуполе я рожать не буду. Были надежды, что до конца марта всё стабилизируется. Но чем дальше, тем хуже было, — рассказывает RT Алёна. — Надо было либо ехать в Запорожье, либо рожать в Володарске. Но врач, которая вела меня, постаралась, и меня из дома забрали на скорой и отвезли в Донецк».

По словам Алёны, ехать в Донецк было страшно — связи с родными не было, и она даже не смогла сообщить им о своём самочувствии и всё ли с ней в порядке.

RT

«В Донецке меня сразу положили на сохранение на две недели. За это время обследовали меня как только можно. Когда схватки начались, перевели в родзал. Всё прошло быстро, я даже понять ничего не успела. Так 2 апреля у меня родился сын Денис», — рассказывает RT Алёна.

По её словам, имя малышу выбирал муж.

«Старшей дочери имя выбирала я, а он сказал, что назовёт сына. Он очень долго думал и решил, что мальчика будут звать Денис. Сказал, что его брата так зовут и что в семье теперь будет два Дениса», — рассказывает она.

По словам женщины, после родов встал вопрос о возвращении в родное село. Связи с родственниками не было, и она даже не знала, сможет ли добраться до них и есть ли безопасные маршруты.

RT

Шли пешком

В роддоме Алёна познакомилась с Анастасией из Стародубовки, которая попала в Донецк при схожих обстоятельствах. Как рассказала RT cама Настя, в момент начала боевых действий она находилась в Мариуполе. Но 26 марта её семья решила эвакуироваться из города, в котором шли интенсивные бои. Как отмечает женщина, они выбирались из Мариуполя пешком, а попасть в Донецк им помогли бойцы Вооружённых сил ДНР.

«Мы сначала с мужем и дочерью сидели в доме в Мариуполе. Холодно не было — топили печку. Еду брат привозил. По нашему дому не попадало. Потом брат привёз маму, — рассказывает Анастасия. — Когда время подходило к родам, мы решили дочку отправить с мамой в Стародубовку. До неё из Мариуполя шли пешком. Мне тяжело было — попросили помощи военных ДНР. Они нас довезли. После с мужем поехали в Донецк».

По словам Насти, в Донецке ей очень понравилось отношение врачей, роды прошли успешно — мальчик родился здоровым.

RT

Вскоре после родов семья решила возвращаться в Стародубовку. Однако они не знали, как это сделать и насколько безопасно было передвигаться по дорогам. Корреспонденты RT познакомились с Алёной и Настей, когда передавали гуманитарную помощь врачам.

Женщины рассказали, что не могут выехать из Донецка, и RT предоставил им машину. Поскольку связаться с родственниками женщины не могли, их появление стало сюрпризом для близких.

«Мы даже ничего не знали. Вот уехали, а мы тут плакали и переживали, всё ли хорошо», — плачут при встрече родные Насти.

Пятилетняя дочь Анастасии, Яна, рассказывает, что до переезда в Стародубовку была в Мариуполе и слышала обстрелы. На слова о том, страшно ли было, девочка кивает и вспоминает, как над городом летал самолёт.

«Летел и вот так «Бах!», и я плакала», — рассказывает девочка. Она также говорит, что хотела бы вернуться домой.

RT

Отец Анастасии рассказывает, что в связи с событиями потерял связь с сыновьями и просил передать им, что у него всё хорошо.

«У меня два сына уехали в Россию в 2014 году. С тех пор я их не видел, — рассказывает Григорий Викторович. — Когда всё началось, здесь ни работы, ничего не было. В России они хорошо обустроились. Теперь, может, и дети смогут в гости приезжать».