«Киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния»: Антонов назвал ложью причастность РФ к убийствам в Буче
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04 апреля 2022
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK осудил Россию за якобы обстрел украинской Бучи. Ранее Минобороны РФ назвало это фейком.
«Резко осуждаем действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права. Нам известно, что в мировом сообществе растёт осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права», — цитирует его РИА Новости.
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Депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес обратился к Еврокомиссии с вопросом о помощи рыболовной отрасли в связи с энергетическим кризисом в Европе. По его словам, рост цен на топливо может подорвать продовольственную безопасность. С письмом парламентария ознакомился RT.
Как отметил Касарес, для рыболовной отрасли цены на топливо имеют критическое значение. Так, европейскому промысловому флоту требуется около 2 млн л топлива, в некоторых сегментах на него приходится до 40% расходов.
«Рыболовецкий сектор напрямую страдает от кризиса цен на энергоносители», — заявил депутат.Также на russian.rt.com В ЕП заявили о проблемах для рыболовства из-за энергетического кризиса
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Мирных жителей Бучи, скорее всего, убили либо украинские военнослужащие, либо военизированные объединения, состоящие из иностранных нацистов. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Биджан Тавассоли.
«Если вы обратите внимание на приказы высшего военного руководства Российской Федерации, то военнослужащим приказывают проявлять высочайшую степень гражданской ответственности», — сказал эксперт.
Как он подчеркнул, «все доказательства, которые можно подтвердить» указывают на то, что российские войска «действуют в высшей степени сдержанно» и обращаются с мирным населением с уважением и достоинством.
«Если бы действительно были случаи военных преступлений, совершённых российскими военными, неужели бы никто в их рядах, скажем так, не проболтался? Думаю, совершенно очевидно, что это часть украинской пропагандистской операции, поддерживаемой западными СМИ... Я не медицинский эксперт, но я говорил с людьми, которые знают, как происходит процесс разложения тела. По их словам, на видеозаписях показаны тела людей, которые погибли не ранее чем день-два назад. Их убили не тогда, когда там находились российские войска», — сказал Тавассоли.
По его словам, украинские военные знают, что, «какие бы зверства они ни устраивали, западные СМИ их поддержат».
«Они и дальше продолжат совершать подобные военные преступления», — отметил политолог.
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Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу.Также по теме«Очередная постановка киевского режима»: в Минобороны опровергли обвинения в преступлениях против мирных жителей в БучеВсе опубликованные данные, которые якобы свидетельствуют о «преступлениях» российских военных в украинском городе Буче, — очередная...
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения со стороны Украины в якобы убийстве мирных жителей в Буче.
«Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — написала она в своём Telegram.
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Напомним, что Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче, сообщал заместитель российского председателя при организации Дмитрий Полянский.
«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля. Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду», — написал дипломат в Telegram.
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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил в интервью Newsweek, что к жертвам среди мирного населения в Буче мог привести обстрел со стороны украинских силовиков.
«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Бучу артиллерийскому обстрелу», — сказал он.
По его мнению, именно это могло привести к потерям среди мирного населения.
3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.
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Уважаемые читатели RT. Начинаем текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.