«Киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния»: Антонов назвал ложью причастность РФ к убийствам в Буче

Обвинения в адрес России о причастности к убийствам гражданского населения в Буче являются ложными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что в США «умышленно» замалчивается тот факт, что город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ сразу после отвода российских войск. По его словам, Киев пытается «перевалить вину за все свои злодеяния» на Москву.