«Нацелены на обострение ситуации»: посол России осудил действия британских властей в отношении Украины
- Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе
- РИА Новости
- © Илья Питалев
-
02 апреля 2022
Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России начали проводить разминирование в Луганской Народной Республике, сообщили в российском Минобороны.
Очистку территории проводят в том числе с помощью робототехнического комплекса «Уран-6».
-
Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что пострадавших доставили в медучреждения.
-
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооружённых сил России при их передаче Украине.
По словам дипломата, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер.
Келин также заявил о необъективном восприятии хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании.
-
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия властей Великобритании в отношении ситуации на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе.
В частности, он отметил решения Лондона о том, что Киев необходимо снабдить оружием, а в переговорах нет необходимости.
«Это страусиная позиция... Эти неверные решения очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше», — сказал Келин.
-
Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг Украины.