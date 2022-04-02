«Нацелены на обострение ситуации»: посол России осудил действия британских властей в отношении Украины

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Наталия Сергиевская
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия властей Великобритании в отношении ситуации на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе. Он уточнил, что неверные решения британской стороны направлены на продолжение конфликта и нежелание работать в пользу урегулирования ситуации на Украине. Келин также отметил, что британское вооружение станет законной целью Вооружённых сил России при его передаче Украине.
«Нацелены на обострение ситуации»: посол России осудил действия британских властей в отношении Украины
  • Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев
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  • 02 апреля 2022

    Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России начали проводить разминирование в Луганской Народной Республике, сообщили в российском Минобороны.

    Очистку территории проводят в том числе с помощью робототехнического комплекса «Уран-6».

  • Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

    Отмечается, что пострадавших доставили в медучреждения.

  • Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооружённых сил России при их передаче Украине.

    По словам дипломата, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер. 

    Келин также заявил о необъективном восприятии хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании.

  • Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия властей Великобритании в отношении ситуации на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе.

    В частности, он отметил решения Лондона о том, что Киев необходимо снабдить оружием, а в переговорах нет необходимости.

    «Это страусиная позиция... Эти неверные решения очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше», — сказал Келин.

  • Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг Украины.

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