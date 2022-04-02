«Нацелены на обострение ситуации»: посол России осудил действия британских властей в отношении Украины

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия властей Великобритании в отношении ситуации на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе. Он уточнил, что неверные решения британской стороны направлены на продолжение конфликта и нежелание работать в пользу урегулирования ситуации на Украине. Келин также отметил, что британское вооружение станет законной целью Вооружённых сил России при его передаче Украине.

Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе

РИА Новости

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